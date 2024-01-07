Сытное угощение придется всем по вкусу

С наступлением холодного периода года люди начинают нуждаться в повышении уровня калорий, а хозяйки все больше внимания уделяют первым блюдам. Суп с курицей и плавленым сыром точно придется ко столу в любом семействе.



Ингредиенты

3 л воды, 300 г куриного филе, три картошины, одна луковица лука, одна морковка, два плавленых сырка, соль, специи и перец – по вкусу, 3/4 батона на гренки.

Пошаговый рецепт приготовления

Курицу вымыть, поместить в кипяток и готовить бульон около 20 минут. После этого готовую курицу нужно нарезать на небольшие кусочки.

Лук с морковкой нарезать и обжарить на сковороде с маслом. В это время нарезаем картошку. Ее нужно отправить к потушенным овощам и залить стаканом бульона. Оставляем овощи под крышкой на 25 минут. После этого их следует превратить в пюре с помощью блендера.

Теперь доводим бульон до кипения, отправляем туда овощной пюре, курицу и нарезанный на мелкие кусочки сырок. Примерно через 10 минут он расплавится – можно добавлять специи, соль и перец.

Суп готов, подавать на стол вместе с гренками.