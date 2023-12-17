Нежнейший салат тает во рту: рецепт лакомства с курицей и курагой

Нежнейший салат тает во рту: рецепт лакомства с курицей и курагой
Фото: www.unsplash.com
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Гости будут в восторге

Выбор блюд для новогоднего стола – важная задача для хороших хозяек. Каждая российская женщина стремится удивить домашних и гостей вкусными и оригинальными блюдами. Считается, что чем богаче будет стол на Новый 2024 год Зеленого дракона, тем успешнее сложится очередной двенадцатимесячный период. "Утро.ру" предлагает простой рецепт нежного салата с курицей и курагой.

Ингредиенты


600 г грудки курицы, один репчатый лук среднего размера, шесть небольших соленых огурчиков, 200 г кураги, 300 г майонеза, 100 г грецких орешков, пять куриных яиц, специи по вкусу.


Пошаговый рецепт приготовления


Для начала нужно отварить куриное мясо, после чего остудить и нарезать небольшими кубиками. Репчатый лук нарезаем также, перед добавлением в салат его нужно обдать горячей водой, чтобы убрать излишнюю горечь.

Соленые огурчики нарежем небольшими полосочками по 2 сантиметра. Яйца нужно сварить вкрутую, дать им остыть, затем очистить и превратить в яичную стружку на мелкой терке.

Теперь нарубим грецкие орешки и нарежем курагу брусочками. Осталось собрать ароматное и красивое угощение на Новый год.

Первым слоем пойдет куриное мясо, его сверху щедро смазываем майонезом. Затем кладем лук, снова майонез. Следом идут соленые огурчики и опять майонез. Осталось положить яичную стружку и смазать ее майонезом. Сверху красиво выкладываем курагу, а по бокам салат украшаем грецкими орехами.

Ранее "Утро.ру" делилось оригинальным рецептом холодца из шампанского.
Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник

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