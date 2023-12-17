Нежнейший салат тает во рту: рецепт лакомства с курицей и курагой

Гости будут в восторге

Выбор блюд для новогоднего стола – важная задача для хороших хозяек. Каждая российская женщина стремится удивить домашних и гостей вкусными и оригинальными блюдами. Считается, что чем богаче будет стол на Новый 2024 год Зеленого дракона, тем успешнее сложится очередной двенадцатимесячный период. "Утро.ру" предлагает простой рецепт нежного салата с курицей и курагой.





Ингредиенты



Пошаговый рецепт приготовления