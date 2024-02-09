Рецепт невероятной манной каши с бананом: сытный завтрак за 7 минут

Курс рубля
- Режим свободного падения: что ждет рубль в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
- Предсказано мощное падение доллара по двум причинам
Манная каша богата витаминами группы В, Е, железом и цинком с магнием. Этот завтрак сохраняет свою популярность столетиями благодаря отменному вкусу и массой полезных веществ для организма – существует масса рецептов. На этот раз предлагаем вам сытную манную кашу на молоке с бананами.
Все довольно просто: на кастрюле разогреваем молоко на среднем огне. После этого добавляем крупу и постоянно примешиваем для избавления от комков – до получения однородной консистенции. На все уйдет около семи минут.
Добавляем в манную кашу соль с сахаром и несколько ломтиков сливочного масла. Накрываем крышкой и оставляем примерно на десять минут.
Очищенный банан необходимо превратить в пюре, а затем смешать с манной кашей и взбить миксером. Вуаля!
Еще один способ сделать манную кашу яркой и вкусной, отмечает женский журнал "Клео.ру" – разнообразить ее с помощью какао. Разводим все стандартные ингредиенты с крупой и какао-порошком, варим на среднем огне и мешаем до густого состояния, добавляем сливочное масло, немного голубики и листик мяты.
Несколько простых правил, чтобы защититься
Филипп Киркоров наконец-то вошел в правильную дверь и поехал в Горловку. Он привез подарки бойцам, дал концерт в госпитале. А певца все равно ругают...