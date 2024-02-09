Рецепт невероятной манной каши с бананом: сытный завтрак за 7 минут

С таким приемом пищи можно не переживать за обед

Манная каша богата витаминами группы В, Е, железом и цинком с магнием. Этот завтрак сохраняет свою популярность столетиями благодаря отменному вкусу и массой полезных веществ для организма – существует масса рецептов. На этот раз предлагаем вам сытную манную кашу на молоке с бананами.

Все довольно просто: на кастрюле разогреваем молоко на среднем огне. После этого добавляем крупу и постоянно примешиваем для избавления от комков – до получения однородной консистенции. На все уйдет около семи минут.

Добавляем в манную кашу соль с сахаром и несколько ломтиков сливочного масла. Накрываем крышкой и оставляем примерно на десять минут.

Очищенный банан необходимо превратить в пюре, а затем смешать с манной кашей и взбить миксером. Вуаля!

Еще один способ сделать манную кашу яркой и вкусной, отмечает женский журнал "Клео.ру" – разнообразить ее с помощью какао. Разводим все стандартные ингредиенты с крупой и какао-порошком, варим на среднем огне и мешаем до густого состояния, добавляем сливочное масло, немного голубики и листик мяты.