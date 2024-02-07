Быстрый ужин на сковороде: куриная запеканка порадует гостей

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Российским хозяйкам всегда хочется радовать домашних и гостей вкусными, оригинальными угощениями. Однако тратить весь день на кулинарный подвиг не всегда получается. "Утро.ру" предлагает простой рецепт вкусного ужина на сковороде.
Три картошки средней величины, 110 г сырной стружки, 350 г куриного мяса, 2 яйца, 100 г пшеничной муки, 35 г сливочного масла, одна чесночная долька, специи и зелень по вкусу.
Курицу нужно нарезать на небольшие кусочки, а картошку натереть на крупной терке. Хорошенько перемешать эти два ингредиента.
Затем добавляем туда два сырых яйца и сырную стружку. Еще раз хорошенько все перемешиваем.
Чесночную дольку пропускаем через пресс, мелко рубим зелень, добавляем к смеси. Сдабриваем будущий ароматный ужин специями и солью.
Затем добавляем просеянную муку. Снова все тщательно перемешиваем.
Полученную смесь кладем в смазанную маслом сковороду и ставим на небольшой огонь. Через 15 минут переворачиваем и жарим еще 15 минут.
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