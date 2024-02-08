Съедается в один миг: рецепт оригинального завтрака для всей семьи

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Когда яичница надоела, а овсянка уже не лезет в горло, приготовьте для себя и семьи вкусный и полезный завтрак. Яркие сырники с тыквой и яблоками точно понравятся всем, а также поднимут настроение.
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Приготовление:
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