Съедается в один миг: рецепт оригинального завтрака для всей семьи

Готовится просто и быстро

Когда яичница надоела, а овсянка уже не лезет в горло, приготовьте для себя и семьи вкусный и полезный завтрак. Яркие сырники с тыквой и яблоками точно понравятся всем, а также поднимут настроение.

Ингредиенты:

Творог — 150 гр.

Тыква — 250 гр.

Яблоко — 1 шт.

Яйцо — 1 шт.

Сахар — 1 ст.л.

Мука — 100 гр.

Манка — 1 ст.л.

Ванилин — 1 пакетик.

Соль — по вкусу.

Растительное масло для жарки.

Приготовление:

Подготовив все ингредиенты, соедините творог с солью, сахаром и яйцом и все тщательно перетрите до однородного состояния. Тыкву и яблоко необходимо натереть на мелкой терке. Дайте немного постоять массе и, отжав появившийся сок, отправьте в чашу к творогу. В будущие сырники добавляем муку и манку. Тесто следует тщательно перемешать, чтобы не было комочков, сообщает женский журнал "Клео.ру". Оставьте ненадолго массу настаиваться. Манка разбухнет, и тесто станет более упругим. Затем можно вылепливать шарики. Сырники нужно обвалять в муке, а затем выложить на сковороду с разогретым маслом. Жарьте сырники до румяной корочки с двух сторон. Подавать яркий полезный завтрак можно с любимым топпингом, джемом или сгущенкой. Приятного аппетита!

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