Съедается в один миг: рецепт оригинального завтрака для всей семьи

Съедается в один миг: рецепт оригинального завтрака для всей семьи
Фото:unsplash.com
Готовится просто и быстро

Когда яичница надоела, а овсянка уже не лезет в горло, приготовьте для себя и семьи вкусный и полезный завтрак. Яркие сырники с тыквой и яблоками точно понравятся всем, а также поднимут настроение. 

Ингредиенты: 

  • Творог  —  150 гр.
  • Тыква  —  250 гр.
  • Яблоко  —  1 шт.
  • Яйцо  —  1 шт.
  • Сахар  —  1 ст.л.
  • Мука  —  100 гр.
  • Манка  —  1 ст.л.
  • Ванилин  —  1 пакетик.
  • Соль  —  по вкусу.
  • Растительное масло для жарки.

Приготовление:

  1. Подготовив все ингредиенты, соедините творог с солью, сахаром и яйцом и все тщательно перетрите до однородного состояния. 
  2. Тыкву и яблоко необходимо натереть на мелкой терке. Дайте немного постоять массе и, отжав появившийся сок, отправьте в чашу к творогу.
  3. В будущие сырники добавляем муку и манку. Тесто следует тщательно перемешать, чтобы не было комочков, сообщает женский журнал "Клео.ру"
  4. Оставьте ненадолго массу настаиваться. Манка разбухнет, и тесто станет более упругим. Затем можно вылепливать шарики. 
  5. Сырники нужно обвалять в муке, а затем выложить на сковороду с разогретым маслом.
  6. Жарьте сырники до румяной корочки с двух сторон.
  7. Подавать яркий полезный завтрак можно с любимым топпингом, джемом или сгущенкой. Приятного аппетита!

Ранее "Утро.ру" делилось рецептом быстрого торта, который не нужно выпекать.

Источник: Клео.ру ✓ Надежный источник
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