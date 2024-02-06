Идеальная выпечка к чаю: готовим ленивые сочники за считанные минуты

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Когда хочется порадовать близких вкусным угощением к чаю и не тратить на него много времени, то можно сделать идеальные сочники за считанные минуты. Делимся пошаговым рецептом.
1. Просеиваем муку с разрыхлителем, добавляем сахар, соль и ванилин. Смешиваем с холодным сливочным маслом, чтобы получилась крошка.
2. Берем сметану и добавляем к смеси муки и масла. Перемешиваем. Важно не допустить того, чтобы масса начала теплеть. Убираем все в холодильник на полчаса.
3. Для начинки творог смешиваем с 50 граммами сахара, ванилином, крахмалом. Добавляем белок от яйца. Для аромата можно натереть лимонную цедру.
4. Раскатываем тесто в прямоугольный пласт. Посередине выкладываем начинку. Закрываем все с обеих сторон.
5. Нарезаем сочники и смазываем желтком. Выпекаем при температуре 190 градусов в течение 35 минут.
Приятного аппетита!
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