Идеальная выпечка к чаю: готовим ленивые сочники за считанные минуты

Полезный рецепт десерта с творогом

Когда хочется порадовать близких вкусным угощением к чаю и не тратить на него много времени, то можно сделать идеальные сочники за считанные минуты. Делимся пошаговым рецептом.

Ингредиенты

Мука – 250 граммов.

Творог – 300 граммов.

Сливочное масло – 150 граммов.

Сметана – 150 граммов.

Яйцо – 1 штука.

Сахар – 100 граммов.

Крахмал – 15 граммов.

Разрыхлитель – 1 чайная ложка.

Молоко – 2 чайные ложки.

Соль, ванилин.

Пошаговый рецепт вкуснейших ленивых сочников

1. Просеиваем муку с разрыхлителем, добавляем сахар, соль и ванилин. Смешиваем с холодным сливочным маслом, чтобы получилась крошка.

2. Берем сметану и добавляем к смеси муки и масла. Перемешиваем. Важно не допустить того, чтобы масса начала теплеть. Убираем все в холодильник на полчаса.

3. Для начинки творог смешиваем с 50 граммами сахара, ванилином, крахмалом. Добавляем белок от яйца. Для аромата можно натереть лимонную цедру.

4. Раскатываем тесто в прямоугольный пласт. Посередине выкладываем начинку. Закрываем все с обеих сторон.

5. Нарезаем сочники и смазываем желтком. Выпекаем при температуре 190 градусов в течение 35 минут.

Приятного аппетита!