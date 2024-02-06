Идеальная выпечка к чаю: готовим ленивые сочники за считанные минуты

Идеальная выпечка к чаю: готовим ленивые сочники за считанные минуты
Кадр: YouTube.com
Полезный рецепт десерта с творогом

Когда хочется порадовать близких вкусным угощением к чаю и не тратить на него много времени, то можно сделать идеальные сочники за считанные минуты. Делимся пошаговым рецептом.

Ингредиенты

  • Мука – 250 граммов.
  • Творог – 300 граммов.
  • Сливочное масло – 150 граммов.
  • Сметана – 150 граммов.
  • Яйцо – 1 штука. 
  • Сахар – 100 граммов.
  • Крахмал – 15 граммов. 
  • Разрыхлитель – 1 чайная ложка.
  • Молоко – 2 чайные ложки.
  • Соль, ванилин.

Пошаговый рецепт вкуснейших ленивых сочников

1. Просеиваем муку с разрыхлителем, добавляем сахар, соль и ванилин. Смешиваем с холодным сливочным маслом, чтобы получилась крошка.

2. Берем сметану и добавляем к смеси муки и масла. Перемешиваем. Важно не допустить того, чтобы масса начала теплеть. Убираем все в холодильник на полчаса.

3. Для начинки творог смешиваем с 50 граммами сахара, ванилином, крахмалом. Добавляем белок от яйца. Для аромата можно натереть лимонную цедру.

4. Раскатываем тесто в прямоугольный пласт. Посередине выкладываем начинку. Закрываем все с обеих сторон. 

5. Нарезаем сочники и смазываем желтком. Выпекаем при температуре 190 градусов в течение 35 минут.

Приятного аппетита!

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