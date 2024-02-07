Торт из подручных ингредиентов и без духовки: съедят в один момент

Торт из подручных ингредиентов и без духовки: съедят в один момент
Фото: кадр из youtube
Элементарное приготовление и бомбический вкус сделают это лакомство любимым у домочадцев

Этот торт придумался случайно: как водится, в холодильнике осталось по несколько штук разных фруктов, а есть их в натуральном виде уже никто не хотел. Его плюс в том, что вы можете взять любые фрукты или ягоды ( в моем случае это были киви и бананы). И получится так же вкусно. А главное – отличный десерт на лето, когда жарко, или на случай, когда не хочется возиться с духовкой. Делимя пошаговым рецептом.

Ингредиенты:

  • Киви – 4-5 шт.
  • Банан – 2 шт.
  • Сметана 20% – 500 мл.
  • Сахар – 100 г.
  • Сладкий крекер с маком – 300 гр.

Пошаговый рецепт приготовления вкусного и простого торта

1. Очистить от кожуры киви и нарезать пластинками.

2. Бананы тоже нарезать пластинками, а затем покрошить кусочками.

3. Вылить в миску сметану, туда же сахар, размешать до растворения сахара.

4. Высыпать в миску крекеры (мелкие или, если в наличии только крупные, поломать на кусочки), добавить нарезанные бананы.

5. Перемешать.

6. Миску намочить и застелить пищевой пленкой. 

7. На дне выложить кружочки киви.

8. Поверх аккуратно, частями разложить приготовленную смесь крекера со сметаной, распределяя ее по миске и немного утрамбовывая.

9. Накрываем все получившееся пищевой пленкой и убираем в холодильник на три часа (но лучше на целую ночь).

10. Утром достать, снять пленку.

11. Накрыть большой тарелкой и перевернуть. Снять миску и пленку. Торт готов. Он безусловно понравится домочадцам или гостям тонким вкусом и прохладной свежестью. Приятного аппетита!

Ранее мы делились рецептом французского десерта из трех ингредиентов.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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