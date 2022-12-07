Готовим стол к Новому году 2023: шесть закусок для праздничного ужина

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Угощения подойдут и как дополнение к другим блюдам, и на стол, где не будет горячего

Многие хозяйки давно решили, чем побалуют семью и гостей на Новый год. Однако не лишними будут несколько советов по приготовлению и оригинальных праздничных закусок. Их всего шесть.

Полное количество продуктов будет зависеть от числа людей за столом. Рецепты даются из расчета на пять человек.

Ингредиенты: хлеб – 3 ломтика, тарталетки – 5 шт,, творожный сыр – 150 г, свежий огурец – 1 шт., соленая рыба (любая красная) -100 г, твердый сыр – 50 г,, красная икра – 2 ст. л., помидорки черри – 6 шт., вареное яйцо – 1 шт., колбаса-сервелат – 4 тонко нарезанных кружка, маслины – 2 шт., укроп, листья салата, майонез – 1 ч. л., соль – по вкусу.

Порядок приготовления закусок на новогодний стол

Из хлеба ножом или формочкой вырезаем – по желанию – кружочки, треугольники или ромбики. Подсушиваем их на горячей сковородке без масла до зарумянивания. Это будут основы для трех первых закусок.

1. Половинку черри, кубик твердого сыра и кружочек сложенного пополам сервелата надеваем на шпажку. Гренку промазываем творожным сыром и втыкаем шпажку со всем, что на ней.

2. Овощечисткой тонко нарезаем полоски из огурца. Каждую намазываем смесью из творожного сыра, мелко рубленного укропа и измельченной красной рыбы. Заворачиваем в виде рулетиков и вкладываем открытыми краем в гренку.

3. Гренки густо промазываем майонезом. Поверху укладываем кружочки вареного яйца и красную икру.

Прежде чем приступить к закускам в тарталетках, нужно приготовить крем из авокадо и творожного сыра. Для этого соединяем их в одинаковых пропорциях, добавляем чуточку лимонного сока, соли и взбиваем полученную смесь блендером.

4. В тарталетку на листик салата кладем полученный крем из авокадо и сыра, потом – полоску красной рыбы, свернутую в розочку. А сверху – четвертинки черри.

5. На листик салата в тарталетку добавляем тот же креми ложечку красной икры. Свернутую цветком полоску свежего огурца и колечки маслин используем для украшения.

6. На шпажку надеваем кубик твердого сыра, затем – оторванный кусочек листа салата, кубик свежего огурца и один помидорчик черри. Шпажку ставим сыром вниз на тарелку.

Шесть аппетитных и оригинальных закусок для праздничного ужина готовы! Приятного аппетита в Новый год!

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