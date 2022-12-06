Быстрое овощное рагу: рецепт ужина на каждый день

Полезное блюдо готовится в два счета и всем придется по вкусу

Нехватка времени – настоящая беда российских домохозяек. Наши женщины всегда хотят порадовать домочадцев и гостей какой-нибудь вкуснятиной. Однако тратить огромное количество времени на приготовление кулинарных изысков удается не всегда. Для таких хозяек существуют быстрые рецепты вкусных и полезных блюд. Например, ароматное овощное рагу можно приготовить за считанные минуты.



Ингредиенты

Два крупных томата, одна средняя луковица лука, полкило кабачков, полкило картошки, две морковки среднего размера.

Пошаговый рецепт приготовления

Для начала нужно подготовить все ингредиенты. Почистим и нарежем кабачок – лучше резать на кубики средней величины. Также нарезаем кубиком картошку и ароматную морковку. Лук чистим и нарезаем на мелкие кусочки.

Теперь ставим на плиту глубокую сковородку, разогреваем на ней растительное масло. Складываем в сковороду все овощи, хорошенько перемешиваем, добавляем немного соли. Будущий ужин можно сдобрить любимыми специями.