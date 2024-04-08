Царьград: Собчак снимет фильм к юбилею Пугачевой

Собчак нашла способ спасти репутацию Пугачевой в России
Алла Пугачева. Фото: соцсети
Артистке готовят подарок ко дню рождения

Журналистка Ксения Собчак планирует снять документальный фильм, посвященный Алле Пугачевой. По слухам, его основной целью будет попытка обелить репутацию артистки, которую в последнее время крайне резко воспринимает российская публика.

Общественник Виталий Бородин утверждает, что работа над картиной уже идет – ее намереваются выпустить в качестве подарка Пугачевой к 75-летнемую юбилею.

"(Фильм должен) напомнить россиянам о мощной фигуре звезды, которая пережила всех советских генсеков", – заявил Бородин.

Что именно будут показывать в картине – не сообщается. Несколько лет, как говорят источники, Собчак пытается взять интервью у Пугачевой, но безуспешно. Не исключено, что ради задумки Алла Борисовна могла согласиться ответить журналистке на пару вопросов.

Также поговаривают, что свой юбилей Примадонна планирует праздновать за границей в кругу друзей. Она якобы соберет всех и даст небольшой концерт, на котором споет свои новые песни. Ее близкий друг рассказал, что недавно виделся со знаменитостью и поведал о своих впечатлениях от ее состояния.

Источник: Царьград
По теме

Стоянов в гневе послал Михалкова: что произошло между артистами

Неприятный инцидент стал достоянием публики

Теперь все ясно: Агутин раскрыл главный секрет Пугачевой

Анита Цой представила грандиозный этно-мюзикл "Ожерелье России. Легенды". Среди оценивших эту работу был и легендарный певец, поэт-песенник, композитор, организатор концертов, музыкальный критик Николай Агутин.

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей