"Послать в область паха": Намин отреагировал на эмоциональный выпад Пугачевой

Стас Намин много лет дружит с Аллой Пугачевой. И считает ее вклад в историю российской музыки огромным. О чем и рассказал корреспонденту "Утро.ру".

В ноябре 2019 года группа Стаса Намина "Цветы" давала юбилейный концерт в Кремле. Поздравить музыкантов пришла Алла Пугачева, которая спела "Распахни свое окно" и "Мы желаем счастья вам". Рокерская душа Примадонны дала о себе знать!

После того памятного концерта Намин говорил журналистам про Пугачеву как "про удивительную женщину, которую знаю со времен, когда она еще не была столь знаменита".

"Мы с ней прошли огонь, воду и медные трубы, и я, зная ее жизнь очень хорошо, поражался тому, что она все время жила по кайфу, не думая ни о деньгах, ни о карьере, – отмечал Намин. – Благодаря своей внутренней свободе она сделала революцию в советской эстраде и по сей день является уникальной и неповторимой".



Примечательно, что это было последнее публичное выступление Пугачевой. Потом началась пандемия, которую сменили события 24 февраля 2022 года. Но поменялось ли у Намина с тех пор отношение к уехавшей жить в Израиль Пугачевой? Об этом музыканта спросил корреспондент "Утро.ру" за кулисами российской национальной музыкальной премии "Виктория".

"Мы с ней после ее отъезда и виделись, и общались, – признался Намин. – Вот буквально совсем недавно даже. Она великолепно себя чувствует, счастлива. У нее замечательная семья, дети. Она очень достойный и честный человек. А то, что послала кого-то... (речь про скандал со Стасом Михайловым – Прим. ред.) Она – женщина. И имеет право послать в область паха прямой и медленной походкой".