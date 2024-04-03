Пригожин назвал главной ошибкой Пугачевой критику тех, кто не уехал из России

"Вызывает оторопь": названа главная ошибка съехавшей Пугачевой
Алла Пугачева. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com/
Звезда разочаровала многих

Еще совсем недавно популярная артистка Алла Пугачева была признанной примадонной отечественной эстрады. Однако бегство из России, а следом череда сомнительных высказываний отвернули публику от певицы. Известный продюсер Иосиф Пригожин указал на одну главную ошибку, которую совершила беглянка.

Съехавшая из роскошного замка в Подмосковье знаменитость теперь мыкается по заграницам. Некоторое время артистка с семьей жила в Израиле, теперь обосновалась на Кипре. Комментируя ситуацию, сложившуюся вокруг Пугачевой, Пригожин подчеркнул, что не осуждает ее решение уехать из России – на это певица имела полное право. Каждый может жить там, где ему хочется.

Однако, как отметил продюсер, звезда допустила главную ошибку. Она начала открыто критиковать тех, кто придерживается другого мнения и не желает покидать родное государство. Пригожин напомнил, что раньше Пугачева пела "Живи спокойно страна, я у тебя всего одна", а потом эту страну бросила.

Теперь же Пугачева еще и критикует тех, кто остался в России. Недавно она устроила публичные разборки с популярным певцом Стасом Михайловым, во время которых объявила, что "нормальным людям" не место в России. Такое откровенное хамство поразило всех.

"То, что эта умная женщина позволила себе сделать за последние два года, вызывает оторопь. Это разочаровало и уже неинтересно", – отметил продюсер. 

Источник: News.ru ✓ Надежный источник
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