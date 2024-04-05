Раскрыта астрономическая стоимость особняка Стаса Михайлова

Переплюнул Пугачеву: раскрыта астрономическая стоимость особняка Стаса Михайлова
Стас Михайлов. Фото: Bulkin Sergey/news.ru/www.globallookpress.com/
Богатства певца поражают

Замок популярной российской певицы Аллы Пугачевой в деревне Грязь – наверное, самая обсуждаемая в прессе жилплощадь. Особняку экс-примадонны отечественной эстрады посвящено огромное количество статей. Писали, что семейство артистки хотело продать резиденцию за 1 миллиард рублей. Эта астрономическая сумма поразила многих россиян, однако выяснилось, что Пугачеву переплюнули – Стас Михайлов является счастливым обладателем еще более роскошного жилища.

Еще несколько лет назад особняк популярного российского артиста был признан самым дорогим среди всех звезд отечественного шоу-бизнеса. Любимец публики живет в коттедже, который находится в элитном поселке на "Новой Риге". На территории есть все, что может потребоваться привыкшим жить на широкую ногу знаменитостям: от хорошо оборудованного пляжа до гольф-клуба, отмечает женский журнал "Клео.ру".

Роскошный дом Михайлову обставляли дизайнеры из Италии, которыми чутко руководила жена артиста. Был выбран классический стиль в интерьере, поэтому певец коротает вечера в окружении лепнины, колонн и муранского стекла.

По оценке специалистов, такое великолепие стоит больше замка Пугачевой – общая цена явно превышает 1 миллиард рублей. Своим экспертным мнением по этому поводу поделилась брокер Оксана Романовская.

"Эксперты оценивают стоимость участка, на котором стоит дом, в 150 миллионов рублей, а расходы на строительство особняка – в 12 миллионов долларов", – отметила Романовская.

В пересчете на деревянный, получается сумма, заметно превышающая миллиард рублей.

К слову, ранее Стас Михайлов одной фразой ответил оскорбившей его Алле Пугачевой.

Источник: Страсти ✓ Надежный источник
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