Солист "Лесоповала" Поршин ответил на выпад Пугачевой в адрес Михайлова

Солист "Лесоповала" едко ответил на дерзкий выпад Пугачевой в адрес Михайлова
Алла Пугачева. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press /globallookpress.com
Последнее видео беглой примадонны прокомментировали несколько знаменитостей

Алла Пугачева резко отреагировала на высказывание Стаса Михайлова, заявившего недавно, что все сбежавшие из России звезды в конце концов приползут на коленях в страну, где остались их деньги и их аудитория.

Уехавшая вслед за мужем-иноагентом примадонна записала видео, на котором каким-то потусторонним голосом, нехарактерным для нее, заявила, что как раз "нормальные люди туда не вернутся". Самому Михайлову певица язвительно посоветовала зарабатывать, "пока он еще может". В конце певица приложила бывшего коллегу по сцене вовсе уж нецензурно.

Максим Поршин, лидер коллектива "Лесоповал", считает, что Пугачеву волнует вопрос заработка, поскольку она то и дело концентрируется на этом в своих высказываниях.

"Здесь мне видится проявление тщеславия, гордыни и безысходности", – едко отметил певец.

Композитор Вадим Преображенский высказался еще резче, назвав выступление Пугачевой "беснованием". По его словам, стеб в этом ролике считывается, но и "бесовщинка присутствует".

А вот музыкальный предприниматель Антон Пронин считает выходку Пугачевой признаком незрелости. Он заявил, что выбор любого человека, где ему жить, надо уважать. Но ему обидно, когда вроде бы взрослые люди прилюдно выясняют отношения.

Ранее мы писали, что примадонну может ждать серьезное наказание после ее выпада в адрес Стаса Михайлова.

Источник: Канал "360" ✓ Надежный источник
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