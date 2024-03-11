Фанаты Михайлова обратились к Пугачевой с требованием

Взбешенные поклонники не стерпели хамства в отношении кумира

Фанаты Стаса Михайлова выдвинули требование Алле Пугачевой, которая отругала певца за слова об артистах-релокантах, приговоренных, с его слов, к возвращению домой "на коленях".

Так, представители одной из фанатских групп Михайлова опубликовали обращение к Примадонне. Пугачеву обвинили в неподобающем поведении для уровня народной артистки СССР. Алла Борисовна оскорбила в публичном поле человека, который имеет немалую аудиторию и выражает поддержку стране в не самые простые исторические времена.

Авторы обращения предложили собрать подписи в поддержку Стаса и отправить их Примадонне. Какие цели преследует инициатива со сбором подписей, не уточняется.

Тем не менее, указали поклонницы Михайлова, певица позволяет себе уже не один год хамство в отношении россиян – фанаты Стаса припомнили той давние слова о "холопах".

Впрочем, сам Стас не спешит комментировать свою публичную перепалку с Аллой Борисовной. Однако за артиста вступилась его супруга, которая вежливо напомнила народной артистке СССР, что ее супруг не "Стасик, а Станислав". Ну а после этого честь проживающей в Израиле супруги пришлось спасать ее супругу-юмористу, который потребовал оградить Пугачеву от любых замечаний.