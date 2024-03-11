Стас Михайлов дал интервью после скандала с Пугачевой

Внимание публики приковано к артисту

В прессе продолжают активно обсуждать скандал, разгоревшийся после хамского обращения бывшей примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой к Стасу Михайлову. Многих поведение певицы привело в бешенство. Однако сам Михайлов, судя по всему, считает ниже своего достоинства комментировать выходку престарелой коллеги.



Любимец публики дал интервью, в котором решил обойти вниманием грандиозный скандал. Напомним, несколько дней назад Алла Пугачева выступила с публичным заявлением, в ходе которого объявила, что "нормальные люди" в Россию никогда не вернутся. Так артистка отреагировала на противоположную позицию Михайлова, который уверен, что беглецы "приползут обратно на коленях". Пугачевой это очень не понравилось и она грубо обозвала Михайлова.



В появившемся накануне интервью Стас не стал отвечать озлобившейся певице, а акцентировал свое внимание на личной жизни и любимой женщине. Певец поблагодарил супругу Инну за то, что она всегда верила в него и поддерживала во всех начинаниях. Именно жена убедила певца, что он сделает блестящую карьеру и станет лучшим в стране.



У Стаса и Инны уже есть двое общих детей, однако Михайлов рассчитывает, что это не предел, и его семья может пополниться новыми наследниками. Артист очень рад, что почти три десятка лет назад сумел встречать ту самую любимую и единственную, которая делает его счастливым.

Ранее "Утро.у" писало о том, что некоторые российские артисты решили поддержать Пугачеву после ссоры с Михайловым.

