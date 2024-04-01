"Дурно пахнет": Ливанов нашел объяснение поступкам Пугачевой

Знаменитость жестко раскритиковал певицу за неоднозначные заявления

Актер Василий Ливанов, наиболее известный публике по своей роли Шерлока Холмса, оценил поведение уехавшей за границу Аллы Пугачевой. По его словам, артистка своими публичными заявлениями пытается понравиться не только русофобам, но и Западу в целом.

"Пытается там себе свить новое гнездышко. Но ее гнездышко очень дурно пахнет", – заявил артист.

Ливанов указал, что относится к Алле Пугачевой как к мыльному пузырю российской эстрады. Больше всего ему не понравилось, что, говоря о перспективном приезде назад, она указала, что не собирается возвращаться "туда" – почему она не могла назвать Россию страной, актер не понимает.

Звезду "Шерлока Холмса" не удивляет, что поведение певицы сильно расстраивает россиян. Он выразил мнение, что Примадонна испытывает пренебрежение к собственной родине, называя попутно сограждан "рабами" и "холопами".

По мнению артиста, Пугачева страдает от звездной болезни. Ее всегда обожали в России, и из-за этого, вероятно, "сбился прицел". В итоге исполнительница полностью потеряла какую-то адекватность, подытожил Василий Ливанов.

Ранее было объявлено, что Алла Пугачева собирается выступить перед российской публикой за границей.