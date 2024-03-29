Манижа заявила, что не оправдывает обвиняемых в теракте в "Крокусе"

Манижа сделала громкое заявление после скандала с Пугачевой и терактом
Манижа. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com/
Певица четко обозначила свою позицию

Весь мир продолжает обсуждать жуткую трагедию, случившуюся в нашей стране 22 марта. В результате нападения террористов на "Крокус Сити Холл" погибли более 140 невинных людей. Случившееся комментируют и знаменитости. Так, замечание известной певицы Манижи обернулось громким скандалом.

Недавно девушка решила заступиться в социальных сетях за своих соотечественников – таджиков. Звезда по какой-то причине объявила, что после теракта, который был совершен руками граждан Таджикистана, к выходцам из этой страны стали относиться агрессивно. Соответствующий пост неожиданно прокомментировала экс-примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева. Под словами Манижи певица написала покаянное "Прости!!!".

Поклонники не поняли, за что конкретно извиняется звезда, многим такое покаяние показалось странным и вызвало скандал в социальных сетях. От Пугачевой ждали сочувствия по отношению к жертвам трагедии, а не извинений перед звездой из Таджикистана.

На фоне бурных обсуждений поста Манижа решила сделать еще одно заявление. Она посчитала необходимым обозначить, что не пытается оправдать террористов и не испытывает к ним чувства жалости. Певица подчеркнула, что преступники должны быть наказаны по всей строгости закона.

  "Я не жалею и не оправдываю террористов", – заявила исполнительница. Она добавила, что причастные к атаке на развлекательный комплекс "должны понести самое суровое наказание по закону".  

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
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