Народная артистка Советского Союза на Земле обетованной ведет жизнь рядовой пенсионерки

Алла Пугачева третий год живет с семьей в Израиле. Она заявила, что "нормальные люди в Россию не вернутся", поэтому предпочитает Родине общение с перебежчиками и иностранными агентами.

Правда, на Земле обетованной русская примадонна ведет жизнь обычной пенсионерки. Как говорят ее соседи, она спокойно гуляет по улицам, ходит в магазины и на пляж. А поскольку макияжем она под палящим израильским солнцем не пользуется и парик не надевает, то ее не узнают даже русские. И принимают за обычную старушку в шортах, коих здесь тысячи.

Соседи считают, что Алла Борисовна переживает, что никто тут за ней не бегает, не фотографирует, не караулит. До нее никому нет и дела. Это в России она была звездой "номер 1". Вспоминаются слова Грибоедова из "Горя от ума": "Не то на серебре, // На золоте едал; сто человек к услугам; // Весь в орденах; езжал‑то вечно цугом; // Век при дворе, да при каком дворе!" Кажется, все это точно описывает жизнь Пугачевой на родине. Теперь это все – в прошлом. Не исключено, что в России в ближайшие дни певицу признают аффилированной с иностранным агентом. Это будет подарок звезде к 75-летию.