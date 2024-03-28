Стас Садальский объяснил, как Максиму Галкину* удается собирать залы за границей

Названа одна причина успеха Галкина* за границей
Максим Галкин*. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com/
Юмористу удается собирать залы

После известных событий февраля 2022 года некогда любимый в нашей стране комик Максим Галкин* забрал все свое звездное семейство и отбыл на чужбину. Жена юмориста, певица Алла Пугачева давно отошла от дел, так что зарабатывать деньги приходится комику. В целом, это у него неплохо получается. Один секрет успеха знаменитости за пределами России раскрыл известный российский артист Станислав Садальский.

Актер уверен, что относительная востребованность Галкина* за рубежом объясняется далеко не его талантами. По мнению Садальского, все намного проще – люди готовы ходить на концерты любого русскоязычного лицедея, так как истосковались по родной речи и хотят послушать выступление российского артиста.

Садальский добавил, что, учитывая текущее положение дел на международной арене, российские звезды ожидаемо перестали гастролировать по странам Европы и США. Так что у Галкина* просто нет достойных конкурентов, вот люди и ходят на его концерты.

 "А то, что залы собирает – естественно, никто из артистов не ездит, никого там нет русских, и все тоскуют по русскому языку – это естественно", – заключил актер. 

К слову, ранее Станислав Садальский строго раскритиковал композитора Игоря Крутого за отъезд в США.

*признан иностранным агентом на территории Российской Федерации

Источник: Аргументы и факты ✓ Надежный источник
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