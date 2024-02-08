Садальский раскритиковал Игоря Крутого за отъезд в США

Актер недоумевает, почему никто не вспоминает про семью Крутого, живущую за рубежом

Актер Станислав Садальский высказал мнение по поводу отъезда из России продюсера Игоря Крутого, улетевшего в Америку поздравить маму с 90-летним юбилеем.

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" напомнил, что семья композитора очень давно живет не в России, а в Майами, и выразил недоумение, почему вообще обсуждается тема возможного возвращения Крутого в нашу страну, а не то, что его близкие живут за границей. По словам Садальского, очень странно и некрасиво выглядят постоянные поездки российского композитора в страну, с которой Россия находится не в лучших отношениях. Актер уверен, что как гражданин нашей страны, Крутой прежде всего должен учитывать интересы родины, а не выкладывать фотографии из чужого государства.

Актер недоумевает, что Игорь Крутой, награжденный Орденом Александра Невского" как знак уважения к его труду и таланту, не отвечает стране теми же чувствами, и предлагает спросить его не о дате возвращения, а задать другой вопрос: "а как же Родина?"

Ранее мы писали, что Станислав Садальский осудил Леру Кудрявцеву за несдержанность на программе Малахова, когда телеведущая, не справившись с возмущением, выплеснула воду в лицо героине программы, многодетной матери, много лет назад бросившей своего ребенка в общественном туалете.

