Пластический хирург раскрыл секреты омоложения Галкина*

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Проживающий в Европе Максим Галкин* в последнее время стал выглядеть значительно моложе – он покрасил волосы, экспериментирует с укладками и постоянно показывает свое практически лишенное морщин лицо. Народ недоумевает, как 47-летнему юмористу удается так ухаживать за собой. Секреты его омоложения раскрыл пластический хирург Александр Вдовин.
По его словам, Галкин* пользуется услугами косметологов, но не перебарщивает с этим. На некоторых снимках в социальных сетях видно, что признаки естественного старения у артиста имеются: нижняя часть лица начала провисать, появились второй подбородок, брыли, мешки под глазами и нависшие веки. При этом заметно, что знаменитость ведет здоровый образ жизни и старается поддерживать себя в хорошей форме. А для публикаций в соцсетях прибегает к хитростям.
"Юморист во время фото или видеозаписи активно использует фильтры. Именно поэтому его лицо выглядит настолько молодо, что он кажется совсем мальчишкой", – говорит специалист.
По его словам, аналогичными масками в соцсетях пользуется и Алла Пугачева, чтобы в соцсетях гораздо лучше, чем в реальной жизни.
Ранее косметологи рассказали, почему под глазами появляются мешки и отеки.
* признан иноагентом по решению Минюста
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