Андрей Макаревич* проигнорировал теракт в "Крокусе" и выложил фото с отдыха

"Гори оно огнем": промолчавший о теракте Макаревич* обратился к публике
Андрей Макаревич*. Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press/www.globallookpress.com/
Певец показал себя не с лучшей стороны

Сегодня вся страна продолжает скорбеть из-за страшной трагедии, разыгравшейся в Подмосковье. Кровавый теракт в "Крокусе" унес больше 130 жизней. Звезды скорбят вместе с простыми россиянами – общая беда остается главной темой. Однако далеко не для всех. После ужасающего теракта прошло всего несколько дней, а некоторые уже ведут себя, как ни в чем не бывало.

Особенно в этом вопросе отличился певец Андрей Макаревич*. Российская звезда удивил многих – он и словом не обмолвился об ужасной беде. Также поступила и Алла Пугачева, чем вызвала волну ненависти со стороны ошарашенных и убитых горем россиян. Однако Макаревич* решил пойти дальше.

В то время, когда его родная страна погружена в глубокую печаль и траур, Макаревич* посчитал уместным продемонстрировать в социальных сетях кадры с семейного отпуска. Артист прекрасно проводит время в горах.

Фото: соцсети

Более того, он обратился к публике, попросив людей помянуть его усопшего отца – ему могло бы исполниться 100 лет. При этом ни одного слова о погибших в теракте Макаревич* так и не произнес.

"Да гори оно огнем! Когда еще выберемся? Кстати – моему папе сегодня 100 лет. Кто помнит – выпейте, помяните", – написал певец.

*признан иностранным агентом в России.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
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