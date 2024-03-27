Адвокат Алешкин: Пугачева промолчала про "Крокус" из-за обиды на россиян

Появилось объяснение неожиданной реакции Пугачевой на теракт в "Крокусе"
Алла Пугачева. Фото: соцсети
Вероятно, артистка больше не вернется назад в Россию

После прошедшего теракта в "Крокусе" Алла Пугачева отказалась делать какое-либо заявление на эту тему. Прокомментировал ситуацию только ее супруг, который выразил соболезнования и слова поддержки, а вот артистка предпочла хранить строгое молчание.

Россиянам подобная реакция показалась крайне неожиданной – они не думали, что Примадонна решит не говорить о случившемся в родной стране теракте. Многие раскритиковали ее за это, заявив, что окончательно разочаровались в артистке.

Поведение Пугачевой прокомментировал звездный адвокат Андрей Алешкин, который выразил свое видение того, почему знаменитость предпочла хранить молчание. Он полагает, что основной причиной является обида на россиян и их реакцию на ее отъезд.

"Пугачева может находиться в кризисе своего возраста", – говорит правозащитник.

По его словам, подобная отрешенность от происходящего в России может указывать на ее окончательное решение не возвращаться назад. Алешкин полагает, что последняя песня, которую официально выпустила Пугачева, была для нее прощальным подарком оставшимся поклонникам.

Источник: ФедералПресс
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