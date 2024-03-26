"Весь мир построен на костях": Пригожин высказался о судьбе сгоревшего "Крокуса"

Иосиф Пригожин - один из самых известных продюсеров страны. Он 36 лет трудится в индустрии развлечений. И много раз бывал в "Крокус Сити Холле". О судьбе сгоревшего концертного зала с ним поговорил корреспондент "Утро.ру".

"Крокус Сити Холл" для нас стал вторым домом, – признается Пригожин. – По масштабу и комфорту второго такого зала в России нет. Да и в мире их – единицы. Это было якорное место, где были и гостиница, и магазины, и выставочное пространство, и ресторан. Целая экосистема!"

"Это большая потеря и для артистов, и для зрителей, – сожалеет продюсер. – Сегодня я слышу много рассуждений, что-де новый зал, если будет восстановлен, то он будет построен на костях. Но весь мир ведь построен на костях, они после стольких войн есть под каждым домом".

"Это памятник великому Муслиму Магомаеву, память о нем, – уверен Пригожин. – И если хватит сил и возможностей у семьи Агаларовых восстановить зал, то это надо сделать. Надо продолжать жить и сделать все, чтобы зал был отстроен. Да, с мемориалом внутри, но зал нужен. Попутно надо думать, как наказать преступников и как бороться с терроризмом дальше".

По словам Пригожина, срок окупаемости подобного зала – 20-30 лет. "Построить такой зал стоит миллиардов 12 рублей, – говорит он. – Добавьте к этому отрезок метро, который был до Мякинино построен за деньги Агаларова. Это еще миллионов 20 долларов. А все те, кто критикует, пусть пойдут и попробуют заработают эти деньги. В "Крокусе" работало около 500 человек. И теперь все они остались без работы".

При этом Пригожин не знает пока, состоится ли концерт Валерии 17 апреля в Live Арене. "Мы пока находимся в процессе консультации и до конца недели поймем, проводить ли его", – говорит продюсер. По его мнению, это зависит от зрителей, от их желания в такое время идти на развлекательное мероприятие.