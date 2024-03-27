Понаровская рассказала о "намоленном" месте в "Крокусе", не пострадавшем в огне

Певица, как и все россияне, в ужасе от случившегося

22 марта в нашей стране произошла ужасная трагедия. Даже сложно предположить, когда людям удастся оправиться от случившегося. Зверский теракт продолжают обсуждать звезды и простые россияне. Известная певица Ирина Понаровская обратила внимание на мистические события, произошедшие во время трагедии.



В первую очередь, артистка подчеркнула, что всем сердцем скорбит о жертвах теракта и желает скорейшего выздоровления пострадавшим. Понаровская в ужасе от того, что комплекс, который считали вторым домом многие артисты, выгорел дотла. Также певицу поразило удивительное обстоятельство, которое она связала с мистическим вмешательством.

Ирина обратила внимание на то, что в пожаре не пострадала закулисная часть, также огонь по неведомой причине обошел стороной музей Муслима Магомаева. Артистка напомнила, что десятки звезд молились за кулисами перед тем, как выйти на сцену. Она уверена, что это обстоятельство мистическим образом сберегло закулисное пространство.

"Не случайно не выгорели закулисная часть и музей Муслима Магомаева! Это намоленные пространства! Представляю, сколько артистов молились в своих гримерных перед выходом на сцену и просили у Бога удачи и хорошего выступления перед 7 тысячами зрителей!" – отметила звезда.

К слову, ранее о теракте высказалась звезда из Таджикистана. Знаменитость выступила в защиту соотечественников.