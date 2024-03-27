Киркоров после трагедии в "Крокусе" обратился к народу словами Пугачевой

Киркоров после трагедии в "Крокусе" обратился к народу словами Пугачевой
Фото: Феликс Грозданов / Утро.ру
В Москве проходит мемориальный "Музыкальный марафон поддержки от звезд "Русского Радио". Он призван поддержать и тех, кого коснулись страшные события 22 марта в "Крокус Сити Холле", и всех жителей страны, вселить в них веру. Открыл его Филипп Киркоров

Филипп Киркоров сотни раз за эти годы выходил на сцену "Крокуса" в сольных и сборных концертах, участвовал в музыкальных премиях, приходил на выступления коллег. Поэтому случившееся там 22 марта воспринял как личную боль и драму. И без колебаний откликнулся на приглашение "Русского радио" спеть в прямом эфире во время марафона памяти. 

Фото: Феликс Грозданов / Утро.ру

"Я как артист могу сегодня только петь, – говорит он. – Петь о любви, о добре, о вере в будущее". Открыл он свое выступление знаковой для него песней Андрея Резникова из вышедшего в прошлом году фильма "Нюрнберг" о событиях 1945 года. "Я хочу ее спеть в память о всех, кто ушел и для всех тех, кто нуждается в поддержке, кто пострадал в этой страшнейшей трагедии", – пояснил певец.

"В нашей стране произошла большая беда, большая трагедия, – заметил Киркоров. Но жизнь продолжается. Помянем тех, кого нет с нами, и будем думать о живых". И спел еще одну пронзительную песню "Летите, летите, белые птицы".

"Помянем тех, кого нет с нами, и будем думать о живых" – это слова из композиции Аллы Пугачевой "Скупимся на любовь", написанной на стихи Ильи Резника. Впервые она прозвучала в начале 1983 года в Ленинграде в программе "Монологи певицы". В последний раз Пугачева исполняла песню в 2008 году на "Юбилейных Вернисажах Ильи Резника" в Москве, Киеве, Ростове-на-Дону, Краснодаре и Петербурге.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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