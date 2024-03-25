Дина Саева заступилась за соотечественников после теракта в "Крокусе"

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Страшная трагедия в развлекательном центре "Крокус Сити Холл" поразила все международное пространство. Уроженцы Таджикистана устроили кровавую бойню, в которой погибли более 130 человек. На этом фоне в обществе начались серьезные волнения. Знаменитая блогер Дина Саева решила заступиться за соотечествеников.
Девушка давно работает на российскую аудиторию и добилась невероятной популярности благодаря выпуску коротких видеороликов на платформе TikTok. Для молодежи Дина – настоящая звезда и лидер мнений. Саева обратила внимание на рост агрессии по отношению к таджикам. Знаменитость выступила в защиту соотечественников.
В социальных сетях активно распространяется информация о том, что, например, некоторые пользователи перед поездкой на такси задают водителю вопрос о его национальности: если он таджик, люди отказываются ехать. Также некоторые граждане высказывают свое недовольство уроженцам Таджикистана, встречаясь с ними в общественных местах.
Саева подчеркнула, что трагедия не должна стать поводом для межнациональной розни. Случившееся – общая беда для всех. Девушка отметила, что миллионы таджиков не могут нести ответственность за страшное преступление головорезов.
"Мы должны сплотиться вместе против терроризма, а не нации в лице моих соотечественников. Десятки миллионов таджиков не виноваты в этом акте насилия, которому нет оправдания", – написала звезда.
Напомним, ранее с громким заявлением по поводу теракта в "Крокусе" выступили в Евросоюзе.
У сторон разные представления о причинах случившегося