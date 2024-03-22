Фанатка удивила SHAMAN вокальными данными во время концерта

На концерте SHAMAN случилось неожиданное происшествие
SHAMAN. Фото: Petrov Sergey/news.ru/www.globallookpress.com
Артист сам опешил от увиденного

Эстрадный певец SHAMAN дал концерт в Санкт-Петербурге. Во время мероприятия случилось неожиданное происшествие, которое поразило не только гостей, но и самого артиста. Об этом сообщает "Пятый канал". 

Дронов решил развлечь зрителей, предлагая им спеть в микрофон часть куплета. Он подошел к одной девушке и был невероятно удивлен, когда та открыла рот. Как оказалось, она является оперной певицей.

Поклонница начала исполнять песню "Улетай на крыльях ветра" – и в этот момент зал ахнул. Никто не ожидал, что она будет настолько профессионально петь.

Оказалось, что зрительницу зовут Дарья Пронина, она является солисткой академии молодых певцов Мариинского театра. Публика громко хлопала девушке, а сам SHAMAN даже немного опешил от услышанного и увиденного.

"Сколько талантов, потрясающих талантов в нашей стране. Это было шедеврально", – отметил Ярослав. 

После артист подарил девушке свое фото с автографом и поблагодарил ее за выступление.

Ранее стало известно, кто из российских артистов придумал Дронову псевдоним SHAMAN.

Источник: Пятый канал
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