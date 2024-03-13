Кейт Миддлтон может отречься от королевских обязанностей и покинуть дворец

На грани развода: Кейт Миддлтон хочет покинуть дворец
Кейт Миддлтон. Фото: Pool/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Подробности конфликта в королевской семье рассказал придворный чиновник

В последние несколько недель слухи вокруг Кейт Миддлтон не утихают. Кто-то говорит, что у принцессы Уэльской страшная болезнь, другие считают, что жена Уильяма давно мертва, и этот факт ото всех скрывают. В Сети появилась новая информация, что такого накала страстей Миддлтон не выдержала – принцесса хочет покинуть дворец. Об этом рассказал прессе близкий к королевской семье придворный чиновник. 

Он сообщил, что пока Кейт не появлялась в обществе из-за операции, она вспомнила, как прекрасно быть непубличным человеком, и захотела оставить обязанности королевской особы. От этого в ярость пришел принц Уильям и обвинил супругу в том, что она ставит под удар всю британскую монархию. Семья оказалась на грани развода. 

Отмечается, что пока окончательное решение не принято, и Кейт продолжает восстанавливаться после недавнего хирургического вмешательства. Источник сообщил, что в последнее время принцесса Уэльская сильно вымотана как физически, так и морально. 

Впрочем, на состоянии Миддлтон сказались не только проблемы со здоровьем. Не так давно жена принца Уильяма пережила скандал из-за слухов об изменах мужа. Кроме того, принцессу постоянно критикуют из-за ее подозрительной худобы. 

Ранее стало известно, что британскую общественность взбудоражила появившаяся в Сети информация об удалении матки и булимии Кейт Миддлтон. 

Источник: RADAR ✓ Надежный источник
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