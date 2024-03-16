Источники во дворце прервали молчание о происходящем с Миддлтон

По их словам, видеть принцессу может ограниченное число лиц

До сих пор никто не знает, что именно происходит с Кейт Миддлтон. По официальной версии, жена принца Уэльского перенесла тяжелую операцию на брюшной полости, хотя далеко не все верят таким объяснениям.

Источники во дворце утверждают, что даже самые высокие чины среди сотрудников не имели представления об операции Миддлтон до тех пор, пока об этом не написали СМИ. Никто не мог увидеться с ней или поговорить – все держали под покровом тайны, передает женский журнал "Клео.ру".

"Лишь немногие люди знают, что происходит на самом деле, и они молчат", – заявляют осведомители.

За последнее время у Кейт было лишь несколько посетителей, среди который король Карл и его супруга Камилла. Такое ограничение гостей сбивает столку и вызывает серьезную настороженность у сотрудников дворца.

При этом сама Миддлтон, по слухам, в этом отношении непреклонна – она считает, что имеет право на спокойное выздоровление и не хочет, чтобы ее медицинские данные стали достоянием общественности.

Осведомители говорят, что на фоне всего происходящего не только с принцессой, но и болезнью Карла, существует ощущение, что внутри монархии все постепенно рушится.

Ранее в Сети заговорили о возможной инвалидности Кейт Миддлтон.