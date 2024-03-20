Звезда "Триггера" скинула одежду и показала сочную грудь

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Актриса Виктория Маслова, сыгравшая в популярном сериале "Триггер", начала сниматься в новом проекте. Об этом знаменитость сообщила в своих соцсетях, приложив видео из гримерной комнаты.
Артистка предстала перед подписчиками в откровенном виде – она скинула одежду и немного показала свою грудь, отражающуюся в зеркале. В этот момент Виктория решила перекусить и, вероятно, готовилась к новой сцене.
"Режим ожидания. Какой проект, как думаете?", – поделилась знаменитость.
Поклонники остались в восторге от публикации Масловой. Они сделали ей массу комплиментов, отметив, что актриса выглядит невероятно соблазнительно, обнажившись перед камерой.
"Вы такая сексуальная", – написали ей в комментариях.
Ранее блогер Алена Водонаева поделилась откровенным снимком, представ на нем без нижнего белья. Знаменитость зазывно подняла ногу и показала достоинства своей фигуры.
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