Певица Нюша опубликовала фото из массажного кабинета

Певица Нюша застветила пикантную часть тела в прозрачном боди
Нюша. Фото: соцсети
Звезда опубликовала откровенное фото

В последнее время певица Нюша изменилась до неузнаваемости. Артистка похудела и, вероятно, сделала несколько косметологических процедур, чтобы выглядеть более привлекательно. Так знаменитость подготовилась к возобновлению творческой карьеры, которую была вынуждена оставить после рождения детей, однако сплетники поговаривают, что всему виной предстоящий развод девушки.

Некоторое время назад ее супруга Игоря Сивова застукали на публичном мероприятии в объятиях другой девушки. До этого Нюша рассказывала, что после рождения первого ребенка ее брак дал трещину из-за измены мужа, но она нашла в себе силы его простить. Сам бизнесмен объяснял свой поступок просто – он винил артистку в том, что после появления дочки на свет она перестала ухаживать за собой.

Сейчас же Нюша уделяет много внимания своей внешности. На публике она постоянно появляется в мини, показывая стройные ноги и бедра. Нет никаких сомнений, что звезда много занимается спортом, чтобы поддержиивать себя в хорошей форме, однако это не единственное, что помогает ей выглядеть отлично. В своих соцсетях певица показала, что также регулярно ходит на массаж, который помогает ей избавиться от отеков.

Нюша показала снимок в прозрачном боди, в котором делают процедуру, засветив пикантную часть – зону бедер. Область груди она предусмотрительно прикрыла руками.

Фото: соцсети

Знаменитость указала, что этот день она решила посвятить уходу за собой, поэтому массаж – это, вероятно, не единственное, что Нюша решила себе сделать. 

Ранее стало известно, что певица Нюша страшно оконфузилась на концерте.

Источник: соцсети
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