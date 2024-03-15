Волочкова выставила откровенное фото в крошечных кружевных трусах

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Несколько недель королева треша Анастасия Волочкова держала себя в руках и не устраивала эпатажных выходок. Многие заподозрили, что балерина затаилась из-за нашумевшей "голой" вечеринки, "щепки" от которой до сих пор летят даже в корифеев российской эстрады— Филиппа Киркорова и Лолиту Милявскую. Однако надолго балерину не хватило, и она снова пустилась шокировать общественность. На этот раз экс-прима Большого театра блеснула в соцсетях крошечными кружевными трусами.
Для этого Анастасии не пришлось даже садиться на шпагат. Она просто снялась на процедуре у косметолога. Танцовщица лежала на кушетке и чуть приподнялась. Кроме нижнего белья, состоящего из тонких полосочек, на балерине ничего не было. Грудь она прикрыла полотенцем.
Впрочем, возвращению эпатажной артистки обрадовались как поклонники, так и хейтеры. Волочкову засыпали комментариями в привычной саркастичной манере, не забыв при этом упрекнуть во всех грехах.
"Есть в нашей жизни постоянные вещи, и одной из них является полуголая Настя в замысловатой позе", — написали под фото подписчики.
Ранее Волочкова высмеяла Яну Поплавскую за совет обратиться к наркологу. Балерина посоветовала "завидовать молча", а также заявила, что не знает, кто эта "тетя".
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