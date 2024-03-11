41-летняя звезда КВН Гущина снялась обнаженной на пляже

Фото обнаженной 41-летней звезды КВН попали в Сеть
Елена Гущина. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Звезда КВН позирует голой в бассейне

Покинувшая Россию звезда КВН Елена Гущина в очередной раз шокировала поклонников. 41-летняя артистка снова выложила в Сеть фотографии, на которых позирует обнаженной. На этот раз актриса была в неглиже в бассейне. 

"Нюдсы подъехали",  —  подписала она снимок.

На кадрах Елена без одежды выныривает из воды и руками упирается в бортик бассейна. Вокруг потрясающие виды – пальмы и море с белоснежным пляжем. Известно, что сейчас Гущина с семьей в отпуске на Мальдивах. 

Фото: Соцсети

Семейство, вероятно, любит активный отдых, поэтому купание в океане – лишь малая часть каникул. Часто звезда показывает, как они прыгают с парашютом, занимаются регатой и ходят на рыбалку. На островах еще увлеклись снорклингом. 

К слову, это фото не первое в блоге Гущиной, на котором она полностью обнажена. В прошлом году артистка поделилась снимками из пляжной раздевалки. Поклонники предполагают, что фотографии предназначаются мужу, однако регулярно свое тело Елена показывает в Сети. 

Впрочем, похвастаться действительно есть чем. Звезда рассказала, что сейчас ее вес составляет 55 килограммов, как и в студенчестве. Чтобы сохранить фигуру, она правильно питается и регулярно занимается спортом. 

Ранее свои голые фотографии в блог выложила Агата Муцениеце. Таким образом, звезда "закрытой школы" отметила день рождения с подругой. 

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
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