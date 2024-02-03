Меладзе нашел неожиданную поддержку в России

Меладзе нашел неожиданную поддержку в России
Валерий Меладзе. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Известная личность отказалась критиковать певца

Валерий Меладзе лишился всех российских концертов после того, как однажды неосторожно выступил на корпоративе в ОАЭ. Там звезда на камеру поддержал кивком украинцев, после чего его ждала жестокая расплата. Теперь артист вынужден проводить свои мероприятия исключительно за пределами России.

Сторонников у Меладзе в стране немного – патриотично настроенные граждане возмущаются, что знаменитость не стал поддерживать российскую точку зрения в сложной ситуации. Другие, напротив, активно ходят на его концерты за рубежом. Известная телеведущая Ксения Бородина решила рассказать в соцсетях, как относится к ситуации вокруг артиста.

В лице Бородиной Меладзе нашел неожиданную поддержку в России. Звезда отметила, что она категорически против всех популярных людей, которые получили славу благодаря российским зрителям, а в последнее время "льют помои" на родное государство. Однако таких поступков за певцом она не замечала – напротив, в своих заявлениях он говорил, что очень любит как Россию, так и Украину.

"Мне жаль, что с ним так получилось", – отметила телеведущая.

При этом она указала, что, учитывая ситуацию вокруг Меладзе, идти на его концерт бы не стала.

Фото: соцсети

Ранее стало известно о смерти отца Валерия и Константина Меладзе. Мужчина скончался в российской больнице от последствий ковида. Из-за этого певцу пришлось даже отменить несколько выступлений.

Источник: соцсети
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