Дакота и Джанабаева попали в "черный список" вслед за Киркоровым и Милявской

Выступлений этих артистов не стоит ждать в ближайшее время

В последние дни по Сети "гуляют" некие "черные списки" с артистами отечественного шоу-бизнеса. В них попали Филипп Киркоров, Лолита Милявская и Дима Билан, после того, как "зашли не в ту дверь". Что примечательно, в рядах персон "нон грата" оказалисьдругие звезды, которые на вечеринке Ивлевой замечены небыли. В частности, это Рита Дакота и Альбина Джанабаева.

Общественность предположила, что Дакота расплачивается за свой переезд в США. Еще недавно певица активно выступала в России, а потом неожиданно сбежала в Америку, где теперь живет со своим мужем Федором Белогаем и ребенком от первого брака.

Джанабаеву же наказывают за грехи мужа. Известно, что Валерий Меладзе вместе с братом всеми силами пытаются построить карьеру в Европе. Сама певица продолжает жить в России вместе с детьми и, судя по всему, расплачивается понапрасну, ведь поговаривают, что с звездная пара распалась. Тем не менее Альбину долгое время не видели на сцене, на интервью и телешоу ее тоже давно не зовут.

Судя по всему, выступлений Дакоты и Джанабаевой ждать в ближайшее время не стоит даже на телевидении, предположили пользователи Сети. Впрочем, ранее стало известно, что Филиппа Киркорова вернули в шоу "Маски" после "голой" вечеринки.