Пел сквозь боль: Меладзе узнал о смерти отца за пару часов до концерта

Продюсер рассказал, что видел глаза певца в тот страшный момент

Казахстанский продюсер Жан Муканов рассказал, как Валерий Меладзе воспринял страшную новость о потере отца. Артист держался перед публикой, как мог – и ничто не выдавало в его поведении сокрытого горя, кроме глаз, на которых было написано все.

Убитый горем исполнитель 20 января поведал о смерти отца, в связи с чем объявил о переносе запланированных концертов. Валерий узнал обо всем буквально за несколько часов до концерта в Казахстане. Там он должен был выступить по случаю юбилея Баян Алагузовой, звезды "Станции любви".

Меладзе, на удивление, не отказался от отмены мероприятия, и продолжил петь. Профессионализм артиста был на высоте: публика не могла и предположить, какое потрясение обрушилось на звезду в тот момент.

"Страшная утрата для любого. Выступил, почти не показывая свою горечь", – высказался Муканов.

Но внимательные зрители все-таки увидели некие перемены во взгляде певца. По словам продюсера, Меладзе решил, что не стоит подводить команду со зрителями. Когда тот начал петь "Иностранца", Муканов увидел тоску в его глазах. Однако списал все на усталость исполнителя – казалось бы, обычное дело.

Ранее мы рассказывали об обращении Меладзе к поклонникам по поводу переноса концертов. 90-летний родитель артиста Шота скончался из-за тяжелого ковида, с которым его увезли в больницу в конце прошлого года.