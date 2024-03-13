Лолита наотрез отказалась от поездки в Донбасс

Певица не собирается "обелять" себя поездкой на передовую

После "голой вечеринки" некоторые артисты попали в черную полосу, лишившись эфиров, концертов, гастролей, корпоративов и любого заработка. Больше всего досталось Филиппу Киркорову и Лолите. Им объявили бойкот и отменили на 200%. Но теперь оба проштрафившихся артиста начинают возвращаться на сцену. Однако Лолита не собирается в Донбасс ради очищения своей запачканной "Мутабором" репутации.

Во время вынужденного отпуска исполнительница хита "Пошлю его на небо" занималась домашними делами, ремонтом и собой. Съездила артистка на "дальнюю дачу" в Болгарию, где живут ее мать, дочь и любимая собака. Несколько недель певица вела жизнь добропорядочной пенсионерки с секатором вместо микрофона в руках.

Но, кажется, "отмена" закончилась и Лолиту вслед за Киркоровым возвращают на экраны и сцену. Однако следовать примеру коллеги и отправляться в Луганск или Донецк Лолита не собирается.

Она заявила, что Филиппом Киркоровым искренне восхищается, но поступать так же, как он, не хочет. И возвращать любовь зрителей поездками на фронт не намерена. Если эта любовь есть, говорит певица, то возвращать там не надо, а если ее кто-то не любил раньше, то и Донецк не заставит полюбить.



"Я была в Донецке и в Луганске. Не хочу, чтобы это выглядело нарочно", – заявила артистка.



Лолита сообщила, что ей постоянно пишут из Донбасса – кто-то с поддержкой, а кто-то прямо заявляет, что не хочет видеть сейчас звезд у себя, потому что людям там не до песен.

Ранее мы писали, что Лолита стала ведущей "Премии "Муз-ТВ"".



