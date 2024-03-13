"Я была загнана": Лолита рассказала, как восприняла отмену концертов в России

Милявская считает, что без послания с небес тут не обошлось

Лолита Милявская начала "по-тихому" возвращаться на сцену после своего длительного отсутствия, во время которого успела и навестить родных, и привести в порядок дом, и поухаживать за огородом в Болгарии. Кажется, артистку затронула весенняя оттепель, и после "голого скандала" она вновь мелькает на публике.

Во время пресс-завтрака "Премии МУЗ-ТВ" Милявская откровенно пообщалась с журналистами. За время своего отсутствия на сцене певица успела многое переосмыслить. Свое участие в голом скандале в привычно откровенном образе считает не иначе как "провидением". Если бы не постигшая ее отмена концертов – кто знает, чем бы все обернулос.

"Иначе бы я лежала уже в больнице с каким-нибудь тяжелым заболеванием, потому что я была настолько загнана, что мне нужен был отдых", – полагает Лолита, считая, что небеса совершенно не напрасно отгородили ее от суматохи, дав время для досуга.

Ну а представители шоу-бизнеса, уверяет Милявская, стояли друг за друга горой и оказывали посильную поддержку. Многие селебрити частенько справляются о состоянии и здоровье коллег – особенно в критические моменты. Так что никаких "змей", заявила исполнительница, на российской сцене нет. Впрочем, добавила Лолита, есть и исключения в виде Андрея Разина – тот поливает ядом всех, кого только увидит.

Однако коллектив Милявской пока что испытывает проблемы из-за безденежья. Два с половиной месяца звезда не платит никому зарплату из-за отмены всех мероприятий. Хотя все, что была должна, уже вернула. К счастью, в команде обошлось без увольнений. И Лолита надеется и верит в лучшее.

Подробнее о возвращении Лолиты – в эксклюзивном материале "Утра".