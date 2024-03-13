"Уберите бабушку со сцены": Лолита после отмены стала ведущей "Премии МУЗ-ТВ"

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"Почти голую" вечеринку в клубе "Мутабор" в конце прошлого года звезды еще долго будут видеть в кошмарных снах. После нее артистов стали отменять, запрещать, вырезать из новогодних "огоньков" и сборных концертов.
Лолите досталось больше всего – отменился не только единственный новогодний корпоратив в ресторане "Метрополь", но и юбилейный гастрольный тур по Подмосковью и Сибири.
Все это время певица была с родными в Болгарии. Она вела обычную жизнь пенсионера – копала огород, делала ремонт дома. Да и доход был соответствующий – 23 800 рублей.
Но теперь жизнь налаживается. И первое публичное появление Лолиты после более чем двух месяцев санкций состоялось на пресс-завтраке грядущей 14 июня "Премии МУЗ-ТВ".
Она была одета в красивый свитер с голыми плечами. С новой стрижкой, в дорогих очках – кажется, она помолодела и похорошела. И повод для перемен достойный – певица станет ведущей церемонии в ЦСКА, наряду с Клавой Кокой, Лерой Кудрявцевой и Владимиром Маркони.
"Два с половиной месяца без работы сказались не лучшим образом – лекскион потерян, – шутит Лолита. – Поэтому буду заниматься сценической речью. Я ведь привыкла стричь кусты, а теперь надо возвращаться к микрофону".
"Я буду скромно одета, – пообещала певица. – Хотя я до сих пор до конца не верю, что буду ведущей Премии. Даже если найдутся какие-то активисты, которые напишут письмо с требованием "Уберите бабушку со сцены", я буду с удовольствием сидеть на лавочке и смотреть премию по телевизору, настолько сильно я люблю "МУЗ-ТВ".
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