Затравленная после "голой" вечеринки Лолита запела в ресторане за еду

Певице принесли бесплатное блюдо после песни официанту

После скандальной "голой" вечеринки публика, кажется, начинает потихоньку "оттаивать" и прощать звезд, которые появились в клубе Мутабор. На сцену уже вернулись Филипп Киркоров и Дима Билан. А вот Лолита Милявская до сих пор расплачивается за свою выходку. С декабря у нее не было ни одного концерта, да и на телешоу ее больше не зовут.

Впрочем, артистка пропала только с экранов, но не из социальных сетей. Их Лолита продолжает вести активно. В последнем ролике она поделилась, как спела свой хит "Раневская" для официанта, который ее узнал. Правда, сначала уточнила, перепадет ли ей за это бесплатное блюдо.

"Теперь пою за еду… Решила попробовать и прокатило. <…> Хорошо быть пенсионеркой, все заботятся", – написала исполнительница песни "Ориентация Север" в своем блоге.

К слову, на тему своей рухнувшей карьеры певца шутит достаточно часто. Стоит отметить, что и поклонники ее поддерживают в этом деле. Каждый пост Лолиты завален комментариями со словами благодарностями за ее творчество и призывами не сдаваться. Они верят, что артистка вскоре вернется на сцену.

Однако музыкальный продюсер Павел Рудченко в этом не уверен. Он считает Лолиту сложным человеком и назвал причину затянувшейся "отмены" певицы.