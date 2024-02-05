Через день после юбилея умер актер Агапов

Звезда успела отметить пятидесятилетие

В информационном пространстве активно обсуждают печальную новость. Накануне, 4 февраля, стало известно о смерти популярного российского артиста Александра Агапова. Жизненный путь звезды оборвался сразу же после полувекового юбилея.



Судьба распорядилась так, что популярный артист успел отметить свой 50-й день рождения, а буквально через день внезапно скончался. Что послужило причиной смерти знаменитости, пока неизвестно, отмечает телеканал "360".



Широкому зрителю Александр Агапов больше всего известен по роли в популярном телесериале "Содержанки". Заслуженный артист Удмуртии также блистал на театральных подмостках. Как напоминает интернет-издание "Подмосковье сегодня", он играл в спектаклях "Гамлет", "Ужин с дураком", "Отрочество" и других.



Печальными вестями с общественностью поделились представители пресс-центра Государственного русского драматического театра Удмуртии, передает телеканал RT. Смерть Агапова стала большой потерей для труппы культурного учреждения, его многочисленных поклонников и родных.



К слову, ранее стало известно о смерти бывшего участника группы "Машина времени".

