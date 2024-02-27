За границей умер знаменитый российский актер и телеведущий

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Накануне, 26 февраля, стало известно о смерти популярного российского телеведущего и актера Алексея Митрофанова. Земное пребывание знаменитости завершилось в возрасте 56 лет. Смерть настигла Митрофанова за границей – он умер в Болгарии, в городе Руса.
Российский писатель и публицист почувствовал себя плохо внезапно. В социальных сетях его друзья сообщают, что мужчина просто однажды упал, после чего пришлось вызывать бригаду скорой неотложной помощи. Митрофанова экстренно госпитализировали.
В итоге выяснилось, что у Алексея воспаление легких, передает телеканал "360". Его пытались вылечить, однако организм 56-летнего мужчины не выдержал. По имеющимся данным, у Митрофанова оторвался тромб, который и стал причиной смерти.
Известный актер и писатель появился на свет в Москве. Он много работал в прессе, был телеведущим на канале "Столица" и других. Митрофанов подарил читателям много книг, посвященных истории крупнейших российских городов. Несколько лет вел цикл передач "Хроники московского быта". Его смерть стала большим ударом для коллег, близких и многочисленных поклонников творчества.
К слову, ранее стало известно о смерти популярного советского артиста Эрнста Романова. Артисту было 87 лет.
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