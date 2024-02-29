Внезапно умерла знаменитая российская актриса: всего 53 года

Не стало матери Таисии Вилковой

Страшная трагедия произошла в культурной сфере. Стало известно, что несколько дней назад, 26 февраля, внезапно оборвалась жизнь популярной российской актрисы и продюсера Дарьи Гончаровой. Знаменитости было всего 53 года.



Артистка в последние годы занималась руководством театральной студии в "Содружестве домов культуры". Представители этой организации и сообщили общественности печальную новость. Что послужило причиной скоропостижной смерти, пока неизвестно. Сообщается, что траурная церемония прощания состоится в первый день весны, 1 марта.



Смерть Дарьи Гончаровой стала страшной трагедией для другой знаменитой актрисы. Дочерью покойной является известная артистка Таисия Вилкова. Звезда снималась в фильмах "Гоголь", "О чем молчат девушки" и других.



Покойная Дарья Гончарова тоже хорошо известна российскому зрителю. Она блистала в таких телесериалах, как "На углу у Патриарших", "Ландыш серебристый – 2", "Деффчонки" и других. Ее смерть стала большой утратой для коллег, близких и поклонников, отмечает телеканал "360".



К слову, ранее стало известно о кончине знаменитого российского артиста, жизнь которого оборвалась за границей. Известный писатель и публицист почувствовал себя плохо внезапно.

