Орбакайте оконфузилась на своем концерте и сбежала через черный ход

Певица выступала в московском баре

После массовой отмены выступлений Кристины Орбакайте исполнительница все же дала концерты в России. Сначала звезда спела в Санкт-Петербурге, затем отправилась в Москву, чтобы выступить в баре. Сообщается, что стоимость билетов начиналась от 15 000 рублей. За эти деньги зрителей разместили в крошечном зале. Чтобы уместить все 70 человек, организаторы максимально сдвинули посадочные места, и сидеть слушателям пришлось буквально плечом к плечу.

На этом проблемы не закончились. В душном помещении начала концерта поклонники ждали больше получаса из-за опоздания певицы. Еще час Кристина выступала, но и здесь не обошлось без эксцессов. Орбакайте оконфузилась из-за неисправной техники. Во время всего концерта ее микрофон периодически переставал работать.

Сообщается, что Кристина закончила свое выступление песней Аллы Пугачевой, а затем втихаря покинула бар. Спрятавшись под черным капюшоном, певица убежала от репортеров через черный ход, вероятно, опасаясь нежеланных вопросов.

Напомним, в последний раз, когда журналисты "поймали" дочь Примадонны, она отказалась говорить о своей матери. Кроме того, исполнительница хита "Перелетная птица" заявила, что Россия – ее дом и она никуда не уезжала. При этом известно, что Орбакайте с семьей давно живет в Америке, а на Родину наведывается только за заработком.