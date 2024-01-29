Отец Урганта рассказал об упавших на безработного сына испытаниях

Отец Урганта рассказал об упавших на безработного сына испытаниях
Иван Ургант. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Ивану никогда не было легко

Андрей Ургант считает, что добился популярности и признания перед публикой большой ценой. Сыну народных артистов было гораздо сложнее пробиться наверх, чем остальным сверстникам – приходилось прыгать выше головы, чтобы доказать наличие таланта и оправданность "нахождения на своем месте" – все-таки тот был наследником известных артистов.

Впрочем, и сыну пришлось нелегко. Ивану вслед за отцом нужно было доказать, что он достоин такой профессии. 

"Сыну-шоумену приходилось доказывать, что он не зря родился. Есть планка, ниже которой наша семья не может опуститься просто по определению", – описывает Андрей порядок вещей для династической актерской семьи.

Впрочем, нельзя отрицать того, что справлявшееся с таким давлением семейство Ургантов всегда оставалось сплоченным и любвеобильным в отношении друг друга – особенно младших членов семьи. Нина Николаевна во внуке души не чаяла. Она и воспитывала Ваню, пока сын с супругой обеспечивал семью.

За все достоинства Ивана, убежден Андрей, следует благодарить его покойную бабушку. А ведь она и успевала каким-то образом блистать на сцене, пока воспитывала внука.

А ранее мы писали об очередном обращении Урганта-младшего к россиянам: на этот раз шоумен попросил у соотечественников денег для детского хосписа.

Источник: Prozvezd.info ✓ Надежный источник
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