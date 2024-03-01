Михаил Ширвиндт заявил, что Иван Ургант работает продюсером в России

Получает деньги в России: Ширвиндт рассказал о новой работе Урганта
Иван Ургант. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Иван не слишком рад своему положению

Поведение популярного телеведущего Ивана Урганта после известных событий зимы 2022 года взывало некоторые вопросы у публики. После этого юморист лишился авторской программы на Первом канале и залег на дно. Однако выяснилось, что Иван продолжает зарабатывать в России. Об этом рассказал его коллега по цеху Михаил Ширвиндт.

Телеведущие поддерживают связь и в курсе жизни друг друга. Ширвиндт рассказал, чем конкретно сейчас занимается его товарищ. Оказалось, что Иван зарабатывает себе на жизнь, выступая в качестве продюсера. При этом он ведет не слишком популярные проекты, чтобы не привлекать к себе особое внимание.

"Он живет в России, делает какие-то проекты, которые не очень на виду. Он их как продюсер делает", – сообщил ведущий.

Михаил подчеркнул, что Иван находится не в лучшем расположении духа из-за происходящего. Телеведущий потерял очень доходную работу и лишился внимания зрителей. Такая непубличная жизнь не очень радует Ивана. Михаил заявил, что сочувствует своему коллеге и надеется, что вскоре его жизнь наладится.

К слову, ранее Ивану Урганту озвучили главное условие для возвращения на телевидение. Журналистка подсказала, что может сделать шоумен для реабилитации в глазах соотечественников.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
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