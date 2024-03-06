Пугачева оскорбила Михайлова после слов об артистах-релокантах

Пугачева оскорбила Михайлова в публичном обращении
Стас Михайлов. Фото: Bulkin Sergey/www.globallookpress.com
Примадонна ответила артисту, не удержавшись от перехода на личности

Творчество Аллы Пугачевой до сих пор остается предметом широкого обсуждения среди россиян, а также тех, кто имеет честь служить им на сцене. После выхода песни "Не беспокойся за меня!" Примадонна вновь стала собирать отзывы в комментариях – как приятные, так и нелестные.

Вот и Стас Михайлов недавно заявил, что не слушал песню Примадонны и в принципе не слишком жалует тех, кто покинул родную страну. Артиста, уверен исполнитель, "делают люди". Без окружения и аудитории тот ничего из себя не представляет. А показателем является наличие зрителей на концертах. Пугачева же, как человек, который позволяет себе неприятные, со слов Стаса, заявления в адрес слушателей и родной страны, демонстрирует не самое лучшее поведение. Однажды вместе с остальными релокантами такие звезды с побитым видом вернутся и будут "целовать ноги" России, встав на колени.

Ответ не заставил себя долго ждать. Алла Борисовна принялась передразнивать коллегу, с нарочито осипшим голосом заявив, что преклонила бы колени перед Михайловом, однако ноги уже не те. А все "нормальные люди", уверена исполнительница, не собираются возвращаться в Россию.

"Шуруй, зарабатывай, пока можешь. Дурак ты, Стасик!" – высказалась певица в соцсетях.

Ранее Михайлов рассказал о драке со Шнуровым.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
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