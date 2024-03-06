Иван Ургант увез жену из России

Иван Ургант увез жену из России
Иван Ургант. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press /globallookpress.com
Шоумен вышел на связь издалека

Иван Ургант снова уехал из России. На сей раз вместе с женой, обожаемой Натальей Кикнадзе, в которую влюблен еще со школьной скамьи. Семейство уехало в теплые края.

В своей соцсети шоумен выложил фотографии с морских берегов и песню для жены, которую сочинил сам. Эта поездка стала подарком для Натальи на день рождения – ей исполнилось 46 лет.

Ургант влюбился в Наталью Кикнадзе еще во время учебы в петербургской гимназии при Русском музее. На выпускном вечере он набрался храбрости признаться в любви своей ненаглядной, но та не приняла его слова всерьез. После школы их пути разошлись, оба вступили в брак с другими людьми. Но через несколько лет их снова свела судьба и больше уже Иван и Наталья не расставались. В 2015 году они расписались и обвенчались.

Детей Натальи от первого брака Иван Ургант принял с любовью, у них до сих пор хорошие и теплые отношения. Родились у них и совместные две дочки, названные в честь бабушки и мамы Ивана.

О своей любимой женщине Ургант может рассказывать часами, расхваливая ее лучшие качества и признаваясь, что никого другого рядом просто не видит.

Ранее мы приводили слова Михаила Ширвиндта, который рассказал, что ныне некогда популярный телеведущий Иван Ургант зарабатывает продюсерством малоизвестных проектов.

Источник: Социальные сети ✓ Надежный источник
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